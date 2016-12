Jongedame beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 26-jarige jongedame is in Paramaribo beroofd van haar mobiele telefoon. Twee rovers op een bromfiets hebben de daad gepleegd. Ze stond dichtbij een deur toen de daders haar telefoon hebben weggerukt. Na de daad zijn ze op een blauwe bromfiets weggereden. Het slachtoffer heeft geen letsel opgelopen. De politie was na de beroving ingeschakeld die een onderzoek in de omgeving instelde. De nabije omgeving werd uitgekamd, maar de daders zijn niet aangetroffen; ze worden nog opgespoord. De politie is bezig met het onderzoek…[+]