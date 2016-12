Jongedame voor woning beroofd

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 23-jarige jongedame is vrijdagavond in Paramaribo beroofd. Ze zat aan de voorzijde van haar woning waar drie criminelen naar haar toe liepen. Ze rukten haar halsketting weg, waarmee ze in een witte wagen stapten. Ze zijn na de daad gereden in de richting van de Mahonylaan. De rovers waren ongewapend en in het zwart gekleed. Hun auto had aan de achterzijde geen kenteken. De benadeelde heeft de politie gemeld dat haar halsketting een waarde van SRD 2500 had. Ze heeft geen letsel opgelopen. Bij de politie kwam de melding van de beroving waarna zij een onderzoek instelde. De rovers zijn nog voortvluchtig…[+]