Jongeman beroofd van ringen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een jongeman is beroofd van twee ringen en enkele documenten in Paramaribo. Hij liep over straat toen twee mannen op een bromfiets bij hem stopten. De rovers waren gewapend met een houwer en wisten onder bedreiging een tas inhoudende documenten buit te maken. Verder namen ze ringen van het slachtoffer dat geen letsel heeft opgelopen, weg. Na de daad reden de rovers weg op hun bromfiets. Het slachtoffer deed aangifte bij de politie die nog bezig is met het onderzoek…[+]