Jongemannen kort na beroving opgepakt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – De politie heeft in de nacht van donderdag op vrijdag twee jongemannen, MR (19) en TM (19), kort na een beroving in Paramaribo opgepakt. Uit verklaring van het slachtoffer blijkt dat hij samen met vier andere vissers voor een winkel zat te praten. Op een gegeven moment werd hij aangevallen door vier rovers. Twee van hen namen zijn bromfiets weg. Op aanwijzingen van het slachtoffer werd een van de verdachten in de kraag gevat en op aanwijzing van de opgepakte roofverdachte werd zijn kompaan gearresteerd. De vier daders waren ongewapend. Het onderzoek is nog gaande…[+]