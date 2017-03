Jongens rennen weg met iPhone

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Twee jongens hebben in Paramaribo een iPhone van een man gestolen. Zij maakten een afspraak via Facebook om de mobiele telefoon te kopen. De benadeelde plaatste de foto van de iPhone op Facebook, waarna de jongens interesse toonden. Zij ontmoetten elkaar om de telefoon te kopen. De jongens kregen de telefoon om te bezichtigen, maar renden ermee weg. De benadeelde schakelde gelijk de politie in die de verdachten wist aan te houden. Bij hun aanhouding verklaarden de verdachten dat zij na te zijn weggerend, probeerden de aangever te bellen, maar zij konden hem niet bereiken. Zij zouden hem dan het geld voor de telefoon geven. Zij toonden het geld waarmee zij het toestel zouden kopen. Zij mochten alsnog betalen voor de iPhone. Na verhoor zijn beide jongens heengezonden…[+]