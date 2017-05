Journalist uit kritiek op Erdogan vanuit cel

Tatjana Muskiet

ISTANBUL – De Duits-Turkse journalist Deniz Yücel heeft vanuit de gevangenis in Silivri kritiek geuit op zijn „veroordeling op voorhand” door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en een eerlijk proces geëist. De correspondent van het weekblad Die Welt dicteerde zijn ontboezemingen toen zijn advocaten hem kwamen opzoeken in zijn cel. Zij sluisden die door naar Duitsland. „In landen als Azerbeidzjan of Wit-Rusland is het misschien vanzelfsprekend dat het hoogste staatsbestuur een arrestant meteen publiekelijk veroordeelt en de verantwoordelijke officier van justitie en rechter als het ware instrueert. Maar in de geciviliseerde wereld, waar de rechtsstaat heerst, is deze gang van zaken uiterst merkwaardig”, zegt Yücel, die sinds eind februari vastzit, in zijn Welt-bijdrage. Erdogan beschuldigde hem er bij herhaling van een „terrorist” en „spion” te zijn. Van uitlevering kan geen sprake zijn.(Telegraaf)…[+]