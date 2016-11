Juncker wil strengere gedragscodes Brussel

Tatjana Muskiet

BRUSSEL – Oud-EU-commissarissen moeten in de toekomst niet meer anderhalf, maar twee jaar wachten voor ze een nieuwe baan kunnen aannemen. Voor de oud-voorzitters van de Europese Commissie wordt de ’afkoelingstermijn’ naar drie jaar verlengd. Dat stelt de voorzitter van de commissie, Jean-Claude Juncker, woensdag in een brief voor aan de voorzitter van het Europees Parlement Martin Schulz. Juncker schrijft de huidige gedragscode voor oud-commissieleden strenger te willen maken „in het licht van recente ervaringen met leden van de vorige commissie.” Juncker wil „de hoogst mogelijke ethische normen” om belangenconflicten te voorkomen.(Telegraaf)…[+]