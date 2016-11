Kaasdief opgepakt

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man die gisteren enkele pakken kaas uit een winkel in het district Wanica wilde stelen, is op heterdaad betrapt. Hij ging in de zaak en nam op een onbewaakt moment de kaas weg. Hij verstopte die onder zijn trui om daarmee de winkel te verlaten. De winkelier volgde de camerabeelden en merkte de diefstal op. Toen de dader de winkel wilde verlaten, hield de benadeelde hem tegen. De politie werd erbij gehaald. Bij de dief werden de pakken kaas aangetroffen en afgestaan aan de winkelier. De man is overgebracht naar het politiebureau, waar hij zal worden gehoord. Het is niet bekend waarom hij de kaas heeft gestolen…[+]