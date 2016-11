Kalou: “Costa kan Chelsea titel bezorgen”

Tatjana Muskiet

Salomon Kalou denkt dat Chelsea kampioen gaat worden als Diego Costa de topscorer wordt. De Spanjaard scoorde dit seizoen al tien keer in de Premier League.De oud-speler van Feyenoord, die onder contract staat bij Hertha BSC, speelde zes jaar voor Chelsea en won in die tijd zeven prijzen, waaronder de Champions League.”Diego Costa deed het heel goed onder José Mourinho”, vertelde Kalou tegen Goal. “Maar vorig seizoen heeft hij niet hetzelfde laten zien als wat hij dit jaar laat zien. Hij had nieuwe motivatie nodig en dat is wat Antonio Conte hem gebracht heeft.”

“Als Diego Costa de topscorer wordt, dan zullen ze de competitie winnen, het werkt andersom ook. De twee gaan samen. Eden Hazard is ook een geweldige speler, hij kan alles met de bal.”(goal.com)…[+]