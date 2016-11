Kane: “Wil hier nog heel lang blijven

Tatjana Muskiet

Harry Kane wil nog heel lang bij Tottenham Hotspur blijven. Engelse media schreven over torenhoge salariseisen, maar dat spreekt hij tegen. “Ik eis helemaal niets.”Noem een Europese topclub en Harry Kane werd er de afgelopen weken aan gelinkt. De contractonderhandelingen liepen stroef en, zo schreven Britse media , Kane zou minimaal 100.000 pond per week eisen. De spits en concurrent van Vincent Janssen bij Tottenham verwijst dergelijke verhalen in gesprek met The Independent naar het Rijk der Fabelen.(goal.com)…[+]