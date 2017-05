Keane schaamt zich voor Manchester United

Tatjana Muskiet

Roy Keane heeft in Engelse media keihard uitgehaald naar Manchester United en Liverpool. De voormalig middenvelder van The Mancunians vindt het belachelijk dat beide clubs tevreden zijn met een plek in de top vier van de Engelse competitie. De vierde plek geeft aan het einde van het seizoen op een plek in de voorronde van de Champions League. “Als ik zie dat clubs als Manchester United en Liverpool de vierde plaats vieren, krimp ik in elkaar, echt waar. Ik kan het niet aanzien”, laat de 45-jarige Keane weten. “Denk je dat Real Madrid en Barcelona blij zouden zijn met de vierde plek? Kom op, zeg. Het gaat om prijzen pakken.”(Telegraaf)…[+]