Keuken afgebrand

PARAMARIBO – De keuken van een woning aan de Bijlhoutweg in het district Para is gisteren verwoest door een brand. Er staan verschillende huizen op het erf maar die hebben geen brandschade opgelopen. Een erfbewoner vertelt aan de krant dat hij in zijn huis sliep. Het was rond half vier in de ochtend toen hij plotseling wakker schrok vanwege knallen die hij hoorde. Hij dacht in eerste instantie dat er vuurwerk werd afgeschoten. De man nam een kijkje en zag dat de keuken in lichterlaaie stond. Hij rende gelijk naar buiten en belde de brandweer op. De bewoner vertelde verder dat hij eerder ook andere woningbranden heeft meegemaakt, waardoor hij wist hoe te handelen. Hij wilde geen tijd verliezen door de politie eerst te bellen en alarmeerde gelijk de brandweer.

In die tussen tijd heeft brandbare spullen van belendende panden weggehaald zodat de brand zich niet kon verspreiden naar de andere panden. De brandweer was ter plekke en deed nabluswerk. Zij heeft voorkomen dat de brand zich verder verspreidde. Een bewoner zegt dat de brandweer vrij snel op het brandadres was. Het gaat om een keuken die van hout was opgetrokken. Er waren geen gascilinders in het pand, omdat er vermoedelijk op hout werd gekookt. De keuken was niet aangesloten aan het elektriciteitsnet. Een andere bewoner was blij dat er geen gascilinder in de keuken was, omdat die anders zou ontploffen. Brandweervoorlichter Olton Pinas zegt aan de krant dat de oorzaak van de brand nog onbekend is; de politie is bezig met het onderzoek. Niemand raakte gewond…[+]