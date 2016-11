Klopp: “Beste speech was in Basel!”

Tatjana Muskiet

Voor de wedstrijd is Klopp met zijn staf druk bezig om de spelers voor te bereiden op wat komen gaat. In de rust van een een duel krijgen zij pas vervolgens pas echt de kans om bepaalde zaken te wijzigen. Dat is voor de ongeduldige Klopp soms wel eens lastig. Wat hem betreft kan de tijd in zo’n geval niet snel genoeg gaan. “Soms zit ik écht te wachten op het rustsignaal. Kom op nog vier, vijf minuten te gaan, denk ik dan”, zegt hij in gesprek met Goal. “Vanaf dat moment kunnen we bepaalde zaken weer anders neerzetten. De rust is dan ook een belangrijk moment.”(goal.com)…[+]