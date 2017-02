Klopp: ‘Dit slaat nergens op’

Tatjana Muskiet

Jürgen Klopp zag Liverpool met 3-1 verliezen op bezoek bij Leicester City. Die nederlaag maakte de Duitse manager bijzonder humeurig. "Het taalprobleem wordt een beetje groter als je verliest. Het is moeilijk om dit onder woorden te brengen", zei de boze Klopp na afloop tegen The BBC. "Het is niet zo dat Leicester overdreven agressief was vanavond. Bij ons ontbrak het aan felheid." Klopp had geen woord over voor Georginio Wijnaldum & co. "We wisten dat Leicester zou gaan spelen zoals het vorig jaar deed. Wij hadden het veel beter kunnen doen. Wij lieten ze het Leicester van vorig jaar zijn. Dat is onze fout. Wij verdienen kritiek. Ons wisselvallige spel slaat nergens op."