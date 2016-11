Kompanen van Meriba wilden revanche

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – “Ik wilde alleen revanche.” Dit verklaart Anthony C, die juridische bijstand krijgt van advocaat Hedley Derby, toen hem vorige week tijdens het verdachtenverhoor werd gevraagd waarom hij is teruggekomen op zijn verklaring. Hij bezwaarde Romano Meriba in eerste instantie, omdat hij dacht dat Tob en Struiken door toedoen van Meriba waren doodgeschoten na de roofoverval die vorig jaar november is gepleegd waarbij een ondernemer werd beroof.

Struiken had hem benaderd om geld weg te nemen van de ondernemer. Anthony C zegt dat hij tot de aanvalsploeg behoorde. Volgens hem was Meriba niet erbij toen er werd gepland. Hij ging samen met Errol S, Tob en Struiken naar de Twee Kinderenweg. De benadeelde ondernemer was toen in zijn auto. Volgens Anthony C was hij gewapend met een bijl. Tob en Struiken stapten met wapens eruit. Anthony C zegt dat de ondernemer het geld heeft afgegeven toen ze bij hem gingen. De verdachte zegt dat hij Meriba na de beroving niet in de omgeving heeft gezien. Volgens hem was er kennelijk iets tussen Errol S en Meriba, want Errol S heeft hem overgehaald om Meriba te bezwaren. “Ik was kwetsbaar door het verlies van mijn twee gabbertjes Struiken en Tob. Ik had een goede relatie met de twee mannen.” Volgens Anthony C heeft hij eerder verklaringen afgelegd om Meriba zwart te maken. Hij is naderhand tot de conclusie gekomen om iemand die niet erbij hoort, niet zondermeer bij te betrekken. “Het knaagt aan mij.” Volgens hem zijn de eerder afgelegde verklaringen niet waar. Vanwege geldproblemen ging hij over tot het plegen van de beroving. Volgens hem was zijn handelen tegen Meriba een opgezet spel. “Ik verontschuldig me en vraag vergiffenis.”

Errol S heeft gisteren verklaard dat hij de bestuurder was van de wagen waarin Anthony C, Tob en Struiken zaten. Hij moest de auto besturen en de instructies van Tob en Struiken volgen. Hij was niet bekend met een plan van beroving. Volgens hem is hij op 9 november opgehaald door Meriba die hij leerde kennen via Tob. Ze gingen vervolgens naar de woning van Struiken op Paramaribo-Noord. Errol S, die juridische bijstand krijgt van advocaat Oscar Koulen, zegt dat Meriba met hem sprak over een ‘sweet money de fu meki’. Volgens hem zou het geld zonder geweld worden gemaakt. Het leek hem alsof er een afspraak was met de ondernemer om het geld te nemen. Hij had wapens gezien bij Tob en Struiken, maar was zelf ongewapend. Achteraf begreep hij dat er ook een handgranaat erbij was. Volgens hem werd gedurende de tijd dat hij de wagen reed van en naar de plaats delict gebeld naar Struiken en Tob.

Er werd gezegd dat ze naar een zwarte wagen van de benadeelde moesten uitkijken. Ze zijn gereden naar de Twee Kinderenweg waar zonder geweld het geld van de ondernemer werd buitgemaakt binnen enkele seconden. Volgens Errol S heeft Struiken na de beroving gebeld naar Meriba. Daarna had hij Meriba in de buurt gezien. Op den duur deed de auto waarin de mannen zaten, het niet meer. Errol S vermoedt dat er opzet was dat de wagen uitviel. Hij zegt dat hij wilde uitstappen, maar hij mocht dat van de anderen niet. Hij kreeg bij de beschieting tussen de politie en verdachten een schotverwonding in zijn achterhoofd waardoor hij niets meer wist. De politie was voor hem en Tob zat achter hem, waardoor hij vermoedelijk is geraakt door Tob.

Gisteren is de vierde verdachte in deze zaak, Ruben S die juridische bijstand krijgt van advocaat Georgette Leter, voorlopig in vrijheid gesteld. De rechter heeft hem ambtshalve voorlopig in vrijheid gesteld. Volgens Ruben S gaat het om twee wagens die door hem en Struiken waren weggenomen. Hij had nog niets ervoor ontvangen. Met een van de auto’s is de beroving van de ondernemer gepleegd. Ruben S was niet bekend met een plan van beroving. Hij was goed bevriend met Struiken. Hem was gezegd dat Meriba hem had bezwaard, waardoor hij was aangehouden. Ruben S heeft eerder samen met Struiken acht keren bankinstellingen en geldtransportwagens geobserveerd…[+]