Konvooi met evacués uit Aleppo gearriveerd

Tatjana Muskiet

DAMASCUS – Het konvooi met evacués uit Oost-Aleppo is veilig aangekomen in al-Rashideen, het gebied waar de Syrische rebellen die tegen de regering Assad vechten het voor het zeggen hebben. Dat hebben ze maandagochtend bekend gemaakt. Het nieuws werd bevestigd door het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.

De in Engeland gevestigde oorlogswaarnemer zei dat het om 21 bussen ging. Die konden zondagnacht na uren wachten in niemandsland tussen regeringstroepen en opstandelingen alsnog wegrijden uit de grotendeels in puin geschoten wijken.

In de loop van de ochtend kon het Observatorium melden dat sinds middernacht zeker 65 autobussen het bedreigde gebied hebben verlaten met naar schatting 3500 passagiers. Een VN-afgezant hield het op vijftig bussen en twee ambulances.(Telegraaf)…[+]