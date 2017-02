Kunstenaar week lang opgesloten in steen

Tatjana Muskiet

PARIJS – De Franse kunstenaar Abraham Poincheval leeft de komende week niet onder, maar in een steen. Woensdagmiddag liet hij zich opsluiten in een gallerie in Parijs. In het 12 ton wegende rotsblok dat in de Palais de Tokyo-gallerij in Parijs staat is een uitsparing in de vorm van zijn lichaam gemaakt. Ook zijn er luchtgaten en is er plaats voor een vooraadje water en eten. Met behulp van kabels wordt de hartslag van de Fransman voortdurend gecontroleerd. Ook is er een videoverbinding.Het doel is om te ervaren hoe de tijd verstrijkt in een rotsblok,” zei hij eerder tegen nieuwssite qz.com. „Je zit daar alleen met alleen je eigen ademhaling. En het rotsblok leeft ook, het is nog vochtig omdat het pas een paar weken geleden uit een groeve is gehaald. Er ontstaat een flow, een komen en gaan, tussen mezelf en de steen.”(Telegraaf)…[+]