Lawrenson: “Het beste is om hier een plan voor te hebben”

Tatjana Muskiet

Oud-Liverpool-verdediger Mark Lawrenson betwijfelt het of Philippe Coutinho houdbaar blijft voor The Reds als een club als FC Barcelona zich meldt voor de Braziliaan. Coutinho is dit seizoen een van de uitblinker bij Liverpool, de koploper in de Premier League. De 24-jairge aanvallende middenvelder was in twaalf wedstrijden goed voor zes doelpunten en zes assists.

Barcelona wordt trek in verband gebracht met de Brazliaans international. “Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid tot op zekere hoogte, Paris Saint-Germain en Bayern München zijn de clubs die continu succesvol zijn in Europa”, vertelde Lawrenson tegen Engelse media.(goal.com)…[+]