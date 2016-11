Leger agenten op de been voor Obama

Of dat nog niet voldoende is, sturen de Amerikanen zelf ook nog eens vijfhonderd man. De helft daarvan is inmiddels al in Athene aangekomen. De handgranaat werd naar de Franse ambassade in het centrum van de Griekse hoofdstad geworpen, gevolgd door een brief waarin een anarchistische organisatie aankondigde „het feest rond Obama te zullen vernietigen.”(Telegraaf)…[+]