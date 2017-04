Lingard verlengt bij Manchester United

Tatjana Muskiet

Manchester United heeft Jesse Lingard beloond met een nieuw contract. De middenvelder is nu tot medio 2021 vastgelegd op Old Trafford.

Dat bracht Manchester United donderdag via de officële kanalen naar buiten. In 2021 is er een optie om nog een jaar met elkaar door te gaan. Lingard speelt sinds zijn zeventiende voor The Mancunians en hij debuteerde in augustus 2014 in het eerste elftal.Sindsdien speelde de 24-jarige middenvelder zeventig officiële wedstrijden (elf goals). Volgens de Britse tabloids krijgt Lingard een weeksalaris van ongeveer 117.000 euro. José Mourinho noemt hem een intelligente voetballer. “In combinatie met zijn energie en vaardigheden maakt dat van hem een geweldige speler voor de toekomst.”

Jesse Lingard kwam dit seizoen tot 29 optredens voor United, waarvan zeventien in de Premier League. In oktober vorig jaar maakte hij zijn debuut in het nationale elftal, waarvoor hij inmiddels vier interlands speelde.