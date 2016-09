Lions Club Paramaribo Central verblijdt Stichting voor het Kind met schoolspullen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO- Lions Club Paramaribo Central heeft zaterdag schoolspullen geschonken aan kinderen van Stichting voor het Kind (Stivoki). Het gaat om schooluniformen, gymkleding, schoolagenda’s en waardebonnen voor schoenen. Lions club president, Maaltie Sardjoe zegt dat de serviceclub jaarlijks het tehuis gedenkt met schoolbenodigdheden.

Sardjoe zegt dat aan de hand van de opgegeven behoefte het pakket aan benodigde schoolspullen is samengesteld. Zij geeft aan dat Stivoki momenteel onder moeilijke omstandigheden verkeert en de directie er alles aan doet om de stichting draaiende te houden.

Daarnaast zegt de president dat de serviceclub het best moeilijk heeft om in deze tijd middelen te vergaren. De Lions president is daarom blij dat Steps bereid is geweest om elk kind van het tehuis een waardebon van SRD 100 te geven. Op die manier kunnen de kinderen hun eigen schoenen uitkiezen. Directrice Sonja Mac Donald van Stivoki zegt dat de geste heel gelegen aankomt. De stichting kan namelijk deze spullen niet zelfs kan bekostigen vanwege diens slechte financiële positie. Mac Donald geeft aan blij te zijn dat de serviceclub ervoor gekozen heeft om kinderen te ondersteunen...[+]