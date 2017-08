Liverpool gooit de deur dicht voor Barça

Tatjana Muskiet

Als het aan Liverpool ligt kunnen FC Barcelona en alle andere clubs stoppen met het bieden op Philippe Coutinho. “We willen graag duidelijkheid geven over een eventuele transfer van Philippe Coutinho”, schrijft de Premier League-club in een statement. “Het definitieve standpunt van de club is dat geen enkel bod op Philippe zal worden overwogen. Hij speelt ook nog bij Liverpool als de transferperiode is afgelopen.” Een dag eerder had trainer Jürgen Klopp van Liverpool al aan media laten weten dat Coutinho voor geen enkele prijs te koop is. FC Barcelona zou 100 miljoen euro voor de oud-voetballer van Internazionale hebben geboden. Coutinho kwam vier jaar terug over van de Italiaanse club voor 9,4 miljoen euro. Coutinho tekende vorig jaar een nieuw, vijfjarig contract bij Liverpool.Barcelona zou met het aantrekken van Coutinho en Dortmund’s Ousmane Dembélé het verlies van Neymar willen compenseren, die vorige week voor een recordbedrag van 222 miljoen euro overstapte naar Paris Saint-Germain. (Telegraaf)…[+]