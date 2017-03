Londen zegt lidmaatschap EU formeel op

Tatjana Muskiet

Brussel – Het Verenigd Koninkrijk heeft woensdag het historische vertrek uit de Europese Unie officieel in gang gezet in Brussel. De Britse ambassadeur bij de EU, Sir Tim Barrow, overhandigde de afscheidsbrief iets voor 13.30 uur aan Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad. Negen maanden na het Brexitreferendum heeft het Verenigd Koninkrijk geleverd, twitterde Tusk direct na de overhandiging. De Britse premier Theresa May had de zogenoemde artikel 50-brief dinsdagavond plechtig ondertekend, waarna die per trein naar de andere kant van het Kanaal werd overgebracht. Het Britse EU-lidmaatschap loopt in principe over precies twee jaar af, ongeacht of er een akkoord over de boedelscheiding is.(telegraaf)…[+]