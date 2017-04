Lovren nog jaren bij Liverpool

Tatjana Muskiet

Dejan Lovren heeft bij Liverpool zijn contract verlengd tot 2021. De Kroatische verdediger speelt sinds drie jaar voor de club van trainer Jürgen Klopp. “Het was altijd mijn droom om zo lang mogelijk te blijven bij een club waar ik van houd. En dat is Liverpool”, zegt Lovren, die 31 keer voor het nationale team van Kroatië uitkwam. De ploeggenoot van Georginio Wijnaldum speelde, sinds hij in 2014 het Southampton van toenmalig trainer Ronald Koeman verliet, 105 officiële wedstrijden voor ‘The Reds’, waarin hij vier keer scoorde. Hij vormt bij Liverpool een centraal verdedigingsduo met Joël Matip. De 27-jarige Lovren kwam verder ook uit voor Olympique Lyon en in eigen land voor Dinamo Zagreb en NK Inter Zapresic.(Telegraaf)…[+]