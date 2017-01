Lunchprojekt Lions Club Para voor dak- en thuislozen

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Lions Club Para heeft in verband met de geboortedag van Melvin Jones op 13 januari, de oprichter van het Lionisme een project uitgevoerd voor dak- en thuislozen bij het Centrum aan de Wicherstraat.

Het project dat vrijdag is uitgevoerd, hield in dat aan een 50-tal dak- en thuislozen van de Centra Wicherstraat en Latourweg, een lunchmaaltijd werd verstrekt. Dit meldt de serviceclub in een persbericht. Na de lunch heeft de zanger/rapper Damaru een pro Deo optreden voor deze doelgroep verzorgd, bestaande uit een 4-tal liederen die hij ten gehore heeft gebracht. De heren hebben zichtbaar genoten van dit muzikaal optreden en bij het horen van het lied ‘Tuintje in mijn hart’ (Mi Rowsu) gingen ze allemaal uit hun dak. Lions Club Para heeft als thema voor dit verenigingsjaar “Serving the community” en de slogan van Lions International is “We Serve”. Indachtig deze thema’s worden de projecten uitgevoerd ten behoeve van de diverse doelgroepen in de gemeenschap…[+]