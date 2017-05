Madrid als middelpunt

Tatjana Muskiet

Het was eventjes zweten in de burelen van de UEFA toen de dreiging zich aftekende, dat de Champions League-finale voor de derde keer in vier seizoenen zou uitdraaien op een Madrileense stadsderby. Met de halve finale Real Madrid-Atletico Madrid, waarvan vanavond in Bernabeu het eerste duel op het programma staat, werd dit weinig aanlokkelijke scenario afgewend. Het is desondanks nog altijd een bizar gegeven dat Real en Atletico nu al voor het vierde opeenvolgende seizoen in de knock-outfase van de Champions League de degens kruisen. Het is een treffende illustratie van de kracht van Madrid als Europese voetbalhoofdstad en Spanje als meest dominante Europese voetballand.(Telegraaf)…[+]