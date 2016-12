Malta verbiedt therapie die homo’s ‘geneest’

Tatjana Muskiet

VALETTA – Malta heeft als eerste land in Europa therapie verboden die homoseksualiteit kan ‘genezen’. Het parlement in Valetta stemde woensdag unaniem in met het verbod. Iedereen die de seksuele geaardheid of geslachtsidentiteit van een ander probeert te wijzigen of onderdrukken, kan voortaan rekenen op boete of gevangenisstraf. Ook erkende medisch specialisten die therapieën geven om homo’s te ‘genezen’, zijn strafbaar. De straf kan oplopen tot 10.000 euro boete of een jaar gevangenisstraf.(Telegraaf)…[+]