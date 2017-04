Man beroofd en beschoten

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man is beroofd en beschoten in het district Sipaliwini. Hij was eerst geweest voor medische behandeling bij een traditionele geneesheer. Toen hij opmerkte dat de verwonding erger werd, kwam hij naar Paramaribo voor behandeling. Hij had een schotverwonding in zijn linker onderbuik. Volgens het slachtoffer heeft een Braziliaan hem beroofd van een hoeveelheid hasj. Hij verklaarde dat de beroving zaterdag heeft plaatsgevonden, maar hij ging niet bij de politie. Dinsdagmiddag ging hij naar het ziekenhuis waarbij het personeel de politie inschakelde dat iemand met een schotverwonding daar was gekomen…[+]