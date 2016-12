Man beroofd en gewond

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een 57-jarige man is in de nacht van vrijdag op zaterdag in Paramaribo beroofd. Hij liep over de Herman Steinbergstraat om naar huis te gaan. Toen hij bij de kruising met de Hernhutterstraat aankwam, werd zijn schoudertas inhoudende SRD 400, medicijnen en de contactsleutel door een voobijrijdende bromfietser weggerukt. De rover was te voet en rende na de daad een erf aan de Herman Steinbergstraat op. De aangever liep een schaafwond op aan zijn rechter elleboog, maar wenste geen medische behandeling. De rover, die ongewapend was, is nog voortvluchtig. De politie was ter plekke voor een onderzoek. Ze is bezig de dader op te sporen…[+]