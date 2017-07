Man beschoten

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man is zaterdagavond op de hoek van de Frederik Derbystraat en het Molenpad beschoten door een ander. Hij zat samen met zijn vriendin in de auto. De man kwam daar met een jachtgeweer en schoot op het slachtoffer dat werd geraakt in zijn rechterarm en –dijbeen. Zijn vriendin bracht hem voor medische behandeling naar het ziekenhuis. Uit verklaring van het slachtoffer blijkt dat de dader steeds zijn vriendin molesteert. Hij waarschuwde de man eerder, maar toch pleegde die handelingen naar de vrouw toe. Hij zegt dat de man zaterdag onverwachts op hem schoot. De schutter rende na de daad weg vermoedelijk in de richting van de Johan Adolf Pengelstraat. Een bewoner van de Frederik Derbystraat vond gisteren een jachtgeweer met korte loop op haar erf. Zij schakelde de politie in die het wapen in beslag nam. Het vermoeden bestaat dat de dader hiermee op het slachtoffer schoot. Het onderzoek is nog gaande…[+]