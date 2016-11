Man betrapt tijdens inbraak

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man is deze week in het district Wanica tijdens het plegen van een inbraak in een woning betrapt. Hij forceerde een raam om een woning binnen te dringen. Toen hij eenmaal in het huis was, ging hij op zoek naar kostbare spullen. Hij nam een televisietoestel weg waarmee hij de plaats wilde verlaten. Toen de man wilde vertrekken, merkten anderen hem op. De man zou de televisie ergens hebben verborgen, want die is niet meer teruggevonden. Omstanders hielden de verdachte aan en droegen hem over aan de politie. De politie heeft hem intussen na afstemming met het Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De verdachte ontkent schuldig te zijn aan het strafbare feit. Hij weet niets af van een gestolen televisie…[+]