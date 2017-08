Man kapt ander

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man heeft zondag een ander in Paramaribo gekapt met een houwer. Het slachtoffer moest met de ambulance worden vervoerd voor medische behandeling. Hij liep een kapverwonding aan zijn arm op. De twee mannen kregen een woordenwisseling met elkaar, die uitmondde in een vechtpartij. De verdachte nam een houwer en kapte daarmee het slachtoffer. Na de daad rende hij weg. De politie onderzoekt wat zich precies heeft afgespeeld. Zij is bezig de dader op te sporen. De krant verneemt dat er sprake is van een slepende ruzie tussen de twee mannen…[+]