Man lost schot

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man heeft donderdagavond in Paramaribo in de richting van een ander geschoten. Niemand raakte echter gewond. De aangever verklaarde dat hij in de vooravond was gaan voetballen met andere buurjongens. Op een gegeven moment kwam de bal op het erf van een ander terecht. De aangever ging zonder toestemming van de bewoonster om de bal te nemen, waarover hij werd aangesproken. Hij zou in een woordenwisseling zijn geraakt met de bewoonster van het pand. De jongens stopten toen gelijk met het voetballen en gingen naar huis. Volgens de aangever zou de zoon van de bewoonster kort daarna op zijn adres zijn geweest om met hem tekeer te gaan. Uit zijn verklaring blijkt dat de zoon naar hem schoot, maar hij raakte niet gewond. De politie heeft ter plaatse een huls aangetroffen en in beslag genomen. Hij verliet daarna de plaats. De politie heeft het adres van de moeder van de jongen aangedaan, maar zij gaf aan dat haar zoon al twee jaar niet bij haar woont. Ze zou hem nimmer hebben gebeld en het huidige adres van haar zoon is haar niet bekend. Volgens de moeder zit haar zoon zonder een baan en zij weet niet hoe hij aan een wapen is gekomen…[+]