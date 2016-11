Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Criminelen hebben zaterdag een 55-jarige man meegenomen en beroofd. Ze maakten een mobiele telefoon en portemonnee met een onbekende inhoud buit. Uit de verklaring van het slachtoffer blijkt dat hij omstreeks 17.00 uur over de Prinsenstraat liep. Twee mannen die in een voertuig zaten, stopten bij hem en overmeesterden hem. Ze duwden de man in de wagen en namen hem mee. Onderweg werd hij beroofd van zijn telefoon en portemonnee.

Vervolgens brachten de rovers hem naar de Helena Christinaweg waar zij hem achterlieten. Daarna zijn de daders gereden in de richting van de Bomaweg. De politie was ingeschakeld voor deze beroving. De daders verplaatsten zich in een blauwe wagen, maar het is niet bekend of ze gewapend waren. Het slachtoffer had lichte schrammen opgelopen en is voor medische behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De politie is bezig de criminelen op te sporen…[+]