Man slaat vriendin

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een man heeft dinsdagavond zijn vriendin in Paramaribo geslagen. Het slachtoffer liep een barstwond aan haar hoofd op en moest met de ambulance worden vervoerd voor medische behandeling. Ze was wel aanspreekbaar, omdat de verwonding niet ernstig van aard was. De man en zijn vriendin kregen op straat een woordenwisseling die uitmondde in een heftige ruzie, waarbij hij haar toen begon te slaan. Het is niet bekend waaromtrent ze precies ruzie hadden. De politie onderzoekt dit geval. De gegevens van de dader zijn wel bekend bij de politie…[+]