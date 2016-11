Manchester United scoort eindelijk weer en zet Swansea opzij

Tatjana Muskiet

Manchester United heeft voor het eerst sinds 24 september weer eens drie punten gepakt in de Premier League. Het team van José Mourinho versloeg Swansea City in Wales. United nam in de eerste helft al afstand, want Paul Pogba opende de score na een kwartiertje met een halve volley in de bovenhoek. Het was het eerste competitiedoelpunt voor The Mancunians in 304 minuten. Vijf minuten later was het al 0-2 toen Wayne Rooney vanaf links naar binnen kapte en de scorende Zlatan Ibrahimovic bediende.(goal.com)…[+]