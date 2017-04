Mané dit seizoen niet meer in actie

Tatjana Muskiet

Liverpool-coach Jurgen Klopp heeft uitgesloten dat Sadio Mané dit seizoen nog in actie komt voor zijn ploeg. Een blessure gooit roet in het eten.Het nieuws hing al langer in de lucht. Klopp bevestigt nu op een persconferentie dat Mané dit seizoen niet meer inzetbaar is. De aanvaller moet zich laten opereren aan zijn knie. Met nog zeven competitieduels op het programma verwacht Klopp Mané niet op tijd terug.Mané is dit seizoen een van de smaakmakers bij Liverpool. De 24-jarige Senegalees scoorde dertien keer voor The Reds. Daar had hij 27 competitiewedstrijden in de Premier League voor nodig.(goal)…[+]