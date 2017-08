Maradona opent deuren

Tatjana Muskiet

De storm rond Diego Maradona is weer wat gaan liggen in Mierlo, waar hij op trainingskamp is met zijn club FC Fujairah uit de Verenigde Arabische Emiraten, maar volgende week opent de wereldberoemde Argentijn de deuren. Pluisje is bereid gevonden om op 24 augustus deel te nemen aan een meet & greet. Het evenement wordt georganiseerd door energiedirect.nl, de hoofdsponsor van PSV. “Honderd gelukkigen kunnen tijdens de exclusieve ontmoetingssessie met Maradona op de foto en de ‘hand van God’ schudden”, aldus het energieconcern in een persbericht. “Ook kunnen zij, zoals bij een voetbalwedstrijd, hun eigen shirtje ruilen met de Argentijnse voetballegende.””Sinds zijn komst is heel Nederland in de ban van Maradona. Maar waarom zou alleen Ruud Gullit hem een handje geven? Wij vinden dat iedereen deze kans moet krijgen”, aldus marketing directeur Jorrit Pijlman van energiedirect.nl. “Daarom schrijven wij een wedstrijd uit. Iedereen mag zich aanmelden. Wij zorgen dat de droom voor 100 fans uitkomt.” (Telegraaf)…[+]