Massale politie-inval in Thaise tempel

Tatjana Muskiet

BANGKOK – De Thaise politie is met ongeveer drieduizend mensen de tempel van een omstreden boeddhistische sekte binnengevallen om daar de leider aan te houden. De 72-jarige Phra Dhammajayo werd al langer gezocht wegens witwassen en illegale toe-eigening van land. Het complex met de tempel, ongeveer 400 hectare groot, ligt op zo’n 40 kilometer ten noorden van de hoofdstad Bangkok. De politie had al eerder pogingen gedaan om het complex op te komen, maar die waren mislukt. Donderdag zag de politie pas na urenlange onderhandelingen kans om de tempel binnen te gaan. De Thaise politie wist de voortvluchtige sekteleider donderdag nog niet te achterhalen in het complex. Vrijdag gaat de zoektocht door, aldus de politie.(Telegraaf)…[+]