May zegt EU-lidmaatschap volgende week op

Tatjana Muskiet

LONDEN – De Britse premier Theresa May zal Brussel volgende week woensdag officieel informeren dat haar land het EU-lidmaatschap opzegt. Dat heeft een woordvoerder van de premier maandag gezegd. May had al herhaaldelijk laten weten dat ze dat eind maart wilde doen, maar nu is dus ook een datum vastgesteld. Het opzeggen van het lidmaatschap leidt volgens het Europese Verdrag van Lissabon (2009) tot onderhandelingen over de nieuwe relatie tussen de EU en het vertrekkende lid. De brexit zou dan in twee jaar geregeld moeten worden. ‘Brussel’ heeft herhaaldelijk gezegd dat eerst de scheiding wordt uitonderhandeld, en daarna pas kan worden onderhandeld over hoe een mogelijke nieuwe relatie eruit kan zien. (Telegraaf)…[+]