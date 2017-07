Meer vluchtelingen van VS naar Canada

Tatjana Muskiet

TORONTO – Het aantal asielzoekers dat vanuit de Verenigde Staten de grens oversteekt naar Canada is na een tijdelijke terugval weer toegenomen. De autoriteiten in Toronto maakten vrijdag bekend dat in de maand juni 884 vluchtelingen zijn binnengekomen en aangehouden door de politie. De teller voor voor 2017 kwam daarmee op 4345, waardoor het er naar uitziet dat het recordjaar 2011 zal worden overtroffen. Het leeuwendeel van de migranten, 88 procent, koos vorige maand voor de provincie Quebec. Eerder dit jaar zochten ze hun heil vaak in Manitoba. Veel asielzoekers zeggen bij aankomst dat ze de VS hebben verlaten uit angst te worden uitgezet als gevolg van het nieuwe beleid van president Donald Trump.(Telegraaf)