Meerdere doden door hoogwater in Oost-Europa

Tatjana Muskiet

Delen van Polen, Slowakije en Tsjechië zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag getroffen door zware overstromingen en noodweer. Straten en kelders liepen onder. Beken veranderden in kolkende watermassa’s. Daardoor vielen in Slowakije drie doden gevallen. In Ochodnica, in het noorden van Slowakije, kwam een terreinauto in een beek terecht. De twee inzittenden konden op eigen kracht het voertuig verlaten, maar werden vervolgens door het woeste water meegesleurd.