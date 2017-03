Meeste verdachten aanslag Londen vrijgelaten

Tatjana Muskiet

LONDEN – Negen van de elf mensen die waren opgepakt in verband met de aanslag woensdag bij het Britse parlement, zijn op vrije voeten gesteld. Dat meldt Scotland Yard. Volgens de politie blijven nog twee verdachten uit Birmingham van 27 en 58 jaar vastzitten. Zij worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische daad. Twee vrouwen uit Londen van 32 en 39 jaar zijn tot eind van deze maand op borgtocht vrijgelaten. Tegen hen loopt nog een onderzoek. Zeven anderen zijn geen verdachten meer. De politie zoekt uit of de dader, Khalid Masood, alleen handelde. Tevens onderzoekt de politie of hij versleutelde WhatsApp-berichten verstuurde voordat hij de aanslag pleegde. Er was gemeld dat Masood twee minuten voor de aanslag een bericht had verstuurd. De politie zei dat zij 2700 berichten onderzoekt, afkomstig van 21 adressen.(Telegraaf)…[+]