Meisje veroordeeld voor verwonden ander

Tatjana Muskiet

PARAMARIBO – Een dertienjarig meisje is veroordeeld voor poging tot doodslag. Ze kreeg twaalf maanden celstraf opgelegd. Tijdens haar detentie zal zij worden begeleid door de Justitiële Kinderbescherming. Zij ging naar een feest waar ze ruzie kreeg met een ander meisje. In eerste instantie verklaarde de veroordeelde dat zij was aangevallen door het slachtoffer waartegen zij zich heeft verdedigd. In de rechtszaal werd zij geconfronteerd met verklaringen, waarbij zij aangaf dat zij werkelijk ruzie kreeg met het slachtoffer. Ze werden toen uit elkaar gehaald. Het slachtoffer liep weg en kwam te vallen. De veroordeelde verklaarde dat zij de ander toen met een mes in de buik verwondde. Het meisje moest medisch worden behandeld. Haar advocaat Georgette Leter betoogde dat haar cliënte een lesje heeft geleerd. Volgens haar heeft het meisje ingezien dat haar gedrag niet goed te praten is. Zij zal zich daarom voortaan onderwerpen aan het gezag. Het past naar oordeel van de raadsvrouw niet dat het kind al een veroordeling op haar naam heeft. De advocaat zegt echter dat het gelukkig niet erger is afgelopen. Het meisje betuigde spijt en voerde aan dat zij voortaan gehoorzaam zal zijn…[+]