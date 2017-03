Messi: ‘Mijn zoon geeft niets om voetbal’

Tatjana Muskiet

Slecht nieuws voor de voetballiefhebbers die hopen op een nieuwe Messi. Thiago, de zoon van Barcelona-fenomeen Lionel, heeft volgens zijn vader niets met voetbal. “Hij vindt er niet veel aan”, liet Messi voor de Uruguayaanse tv weten. Toch voetbalt Thiago (4) wel bij Barcelona. Maar dat heeft een andere reden. “Hij gaat omdat Benja (de zoon van Luis Suarez, red.) en wat vriendjes van school gaan. Hij is zelf geen fan.Thiago is niet zoals de zoon van Suarez, die loopt altijd met een bal rond”, weet Messi (29). Een nieuwe Suarez is dus wellicht wel in de maak.(Telegraaf)…[+]