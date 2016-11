‘Messi niet akkoord met Barcelona’

Tatjana Muskiet

Volgens de Spaanse krant Marca is er een breuk tussen Barcelona en Lionel Messi ophanden. Messi heeft bij Barcelona nog een contract tot de zomer van 2018 en er zijn al enige tijd gesprekken gaande over het verlengen van de verbintenis. Volgens Marca heeft de Argentijn echter besloten om niet in te gaan op een aanbieding van de Catalanen.

Volgens het – saillant genoeg – Madrileense medium heeft Messi afgelopen zomer tijdens zijn vakantie de beslissing gemaakt, in overleg met zijn familie. Vervolgens is de clubleiding van Barcelona ingelicht, waarna de paniek bij voorzitter Josep Maria Bartomeu is toegeslagen. Naar buiten toe is de preses echter opvallend rustig gebleven.(goal.com)…[+]