Messi, Seedorf en Van Persie voorbeelden voor El Ahmadi

Tatjana Muskiet

Tijdens het Telesport Gala Voetballer van het Jaar is Karim El Ahmadi (32) maandagavond de grote ster. De winnaar van de Gouden Schoen 2017 is normaal gesproken geen man die op de voorgrond treedt. Maar de Nederlandse voetbalwereld gunt hem de spotlights. In een exclusief interview met Telesport spreekt El Ahmadi openhartig over zijn jeugd, het drama rond Ajax-speler Appie Nouri, de rol van zijn familie en de werkelijke waarden van het leven. El Ahmadi beweert dat de buitensporige levenswijze van veel voetbalmiljonairs hem niet irriteert. „Wat iedereen doet, moet hij zelf weten. Spelers verdienen veel geld en als ze gekke dingen willen doen of extreem dure dingen kopen, hou ik ze niet tegen. Alleen zou ik het op een andere manier doen.” Zelf hecht hij er net zoveel waarde aan om goed in het leven te staan als te worden uitgeroepen tot de beste voetballer van Nederland.(Telegraaf)…[+]