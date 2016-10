Messi sloopt Manchester City

Tatjana Muskiet

Lionel Messi heeft FC Barcelona in de Champions League op het juiste spoor gehouden. De 29-jarige sterspeler zorgde tegen Manchester City persoonlijk voor de winst en deed daarmee zijn voormalig succescoach Pep Guardiola behoorlijk veel pijn. Messi zorgde met een heuse hattrick voor het nodige spektakel. De Catalanen wonnen met liefst 4-0. Barcelona verscheen in Camp Nou met de befaamde MSN-aanval aan de aftrap. Naast Neymar en Luis Suarez stuurde trainer Luis Enrique namelijk ook Messi vanaf de eerste minuut het veld in. De Argentijn keerde afgelopen zaterdag na een maand afwezigheid pas weer terug bij de Catalanen. In het gewonnen competitieduel (4-0) met Deportivo la Coruna viel Messi in en scoorde direct. (Telegraaf)…[+]