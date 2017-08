Minister gewond door onweer

Tatjana Muskiet

POTSDAM – Minister Diana Golze (42) van de Duitse deelstaat Brandenburg is op een camping in Noord-Italië zwaargewond geraakt doordat tijdens noodweer een boom op haar terechtkwam. Zij is in het ziekenhuis geopereerd en maakt het naar omstandigheden goed, aldus haar woordvoerster vrijdag. Verdere bijzonderheden zijn niet prijsgegeven. Golze is minister van Volksgezondheid en Werkgelegenheid in Brandenburg. (Telegraaf)…[+]