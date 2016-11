Mkhitaryan: “Ik weet dat ik kan slagen”

Tatjana Muskiet

Henrikh Mkhitaryan heeft bij Manchester United absoluut nog niet de verwachtingen kunnen waarmaken. De Armeen is echter vastberaden: “Ik stop nooit bij obstakels.”Henrikh Mkhitaryan behoorde de voorbije drie seizoenen tot de elite bij Borussia Dortmund en dus verwachtte men wel het een en ander van hem toen hij afgelopen zomer overstapte naar Manchester United. De aanvallende middenvelder heeft echter geenszins kunnen overtuigen tot nog toe en dus wakkeren de geruchten over een vroegtijdig vertrek aan. Er wordt al gespeculeerd over een (tijdelijke) terugkeer naar Dortmund.(goal.com)…[+]